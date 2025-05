Volta Redonda: 28° Batalhão de PM recebe dez novas viaturas

Volta Redonda – O 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) –conhecido como Batalhão do Aço, por sua localização em Volta Redonda – receberá 10 novas viaturas, que serão doadas pelo Governo do Estado. A confirmação do reforço foi dada na manhã desta terça-feira (6), em evento realizado nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

Volta Redonda foi representada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que teve ainda a companhia do coronel Ronaldo Martins, Comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), e do Coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, comandante do 28° BPM.

Da nova frota, seis veículos chegam até o fim de maio, e os outros após o término de trâmites burocráticos e colocação de blindagem. São veículos do tipo Picape Titano, da Fiat, e Duster, da Renault. A renovação da frota foi celebrada pelo prefeito da maior cidade atendida pelo batalhão, que atende ainda Barra Mansa, Rio Claro e Pinheiral.

“O governador Cláudio Castro tem investido muito em segurança pública e esse anúncio é apenas uma prova disso. Temos de agradecer muito a ele, ao Coronel Menezes, secretário de Estado da Polícia Militar, e ao presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, pelo apoio dado ao nosso município”, destacou Neto.

O evento na Lapa foi comandado por Castro, Menezes e Bacellar, contando ainda com a presença do senador Flávio Bolsonaro, de deputados federais da bancada fluminense e deputados estaduais, além de prefeitos de todo o estado.