Volta Redonda abre inscrições para a 4ª edição do ‘Pedal Pelas Águas’

Volta Redonda – Volta Redonda irá sediar a 4ª edição do ‘Pedal Pelas Águas’, no próximo dia 9 de junho. O movimento esportivo em defesa das águas da região do Médio Paraíba é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e pelo Comitê de Bacias Médio Paraíba do Sul.

Os ciclistas interessados em participar do evento podem se inscrever gratuitamente a partir deste sábado, dia 1º, até quarta-feira (5), no link https://bit.ly/4ºPedalDasÁguasVR.

As inscrições são limitadas e os inscritos ganharão camisas personalizadas do evento, em tamanhos adulto e infantil, que deverão ser retiradas na sede da SMMA, na Avenida 7 de Setembro, número 7, loja, 7, Aterrado.

A saída do “Pedal das Águas” será no bairro Aero Clube, às 9h, ao lado dos campos do Centro de Treinamento Oscar Cardoso. Antes do início do pedal, também serão realizados dois eventos: às 8h, ocorrerá uma caminhada com a Melhor Idade; e às 8h30, terá uma leve corrida com os integrantes do programa Viva a Vida.

“É uma ótima oportunidade para todos os ciclistas e grupos de pedal da cidade se unirem em uma atividade física que está atrelada à saúde, bem-estar e conscientização ambiental. O ‘Pedal das Águas’ é sempre um evento muito marcante, especial e espero que todos participem deste movimento muito importante em prol do meio ambiente”, convidou o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo.