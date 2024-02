Volta Redonda abre inscrições para o curso de Libras

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda abriu as inscrições para a primeira turma do curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) de 2024. Interessados podem se inscrever até o próximo dia 16 por meio do link https://bit.ly/smpd-curso-de-libras. A listagem com as pessoas selecionadas será divulgada no próximo dia 23, com as matrículas sendo realizadas na sede da SMPD entre os dias 26 a 29, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h. É preciso levar documentação com foto. A SMPD fica na Rua 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado.

Iniciativa é promovida por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-Ferp).

A grande novidade desse ano é que o número de vagas foi ampliado com a realização de aulas também a noite, no auditório da Smas, às segundas, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30. Já no campus Aterrado do UGB, as aulas são realizadas nas quintas e sextas-feiras em dois horários: das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas para o curso básico, 50 vagas para o intermediário e 50 para o avançado.

A aula inaugural, para todas as turmas, será em 1º de março, às 16 horas, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, no Palácio 17 de Julho. O curso, que é gratuito, terá duração de cinco meses e é ministrado pelos professores Samuel Uchoa, Sandra Duarte e Juliene Brizola, sob a coordenação de Eliete Vasques.

O curso é direcionado à comunidade em geral e busca atender a todas as pessoas que desejam adequar-se à nova legislação no que diz respeito à inclusão da comunidade surda. Ele destina-se também ao corpo funcional das escolas e empresas público-privadas que trabalham com integração da comunidade surda e que necessitam se capacitar para garantir a inclusão dos surdos em quaisquer espaços sociais. Desde que foi criado, em setembro de 2021, a iniciativa já capacitou cerca de 300 pessoas

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressalta que a iniciativa faz parte das ações da administração municipal em promover a acessibilidade das pessoas com deficiência.

“O prefeito Neto não mede esforços para que o município implante projetos e ações para a promoção da inclusão social. Esse curso é uma dessas ações. A capacitação é aberta a todos os públicos e busca atender à demanda regional pela língua de sinais, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade inclusiva”, disse o secretário.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, ressalta que todas as parcerias que promoverem a acessibilidade e inclusão da população são bem-vindas.

“Essa parceria é muito importante para que possamos ampliar, cada dia mais, o alcance da língua de sinais, promovendo assim a inclusão das pessoas com deficiência da nossa cidade. Além de disponibilizar o espaço para o curso, vamos divulgar em todas as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) o alfabeto manual”, destacou a secretária.