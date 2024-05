Volta Redonda abre inscrições para oficina de Design

Volta Redonda – A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), em parceria com a escola virtual Co.liga, está promovendo mais uma oportunidade de qualificação para os jovens da cidade. Foram abertas nesta segunda-feira (20), as inscrições para a oficina de Design, com a designer Hayla Garcia. As vagas são limitadas e as aulas ocorrerão nos dias 7 e 14 de junho, às 14h, no quiosque do Centro Oportunizar (localizado na Rua 16, na Vila Santa Cecília).

Os interessados em participar da oficina devem preencher a ficha de inscrição no link: encurtador.com.br/6YEBY. Também é necessário cumprir os seguintes requisitos: ter entre 15 e 29 anos; ser morador(a) de Volta Redonda; possuir perfil completo na comunidade de Co.ligados (https://coliga.digital); e ter concluído o curso “Empreendendo na Economia Criativa”, da Co.liga (https://coliga.digital/cursos/empreendendo-na-economia-criativa).

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, destacou que o lançamento da oficina de Design é um desfecho da 2ª Semana da Juventude Empreendedora, que aconteceu entre os dias 6 e 10 de maio, com diversas atividades para aproximar os jovens do mercado de trabalho.

“O objetivo do percurso formativo, que é o curso online mais a oficina presencial, é colaborar para a transformação social das juventudes, através de oficinas dialógicas e de educação que valorizam a transversalidade de temas, capacitando nossos jovens para o mercado de trabalho. Em breve, outros editais com mais oficinas e mentoria sobre empreendedorismo para os nossos jovens serão lançados e divulgados nos canais oficiais da prefeitura e da Coordenadoria”, ressaltou Larissa.

Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas com a CoordJuvVR, por meio do e-mail [email protected], ou nos telefones: (24) 3339-2153 e (24) 99255-0212.

Co.liga

A Co.liga é uma escola virtual que tem como propósito preparar os jovens para o mercado de trabalho e fomentar a área da Economia Criativa. A plataforma digital foi implantada em Volta Redonda em agosto de 2022, por meio de parceria entre a Coordenadoria da Juventude, Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI).