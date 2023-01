Volta Redonda abre inscrições para Oficina de Pintura Imobiliária - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 09:49 horas

Candidatos podem se inscrever nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) onde as aulas irão acontecer

Volta Redonda – As inscrições para a Oficina de Pintura Imobiliária estão abertas em Volta Redonda. Serão disponibilizadas 20 vagas em cada oficina. A oficina acontece nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros de Coqueiros, Nova Primavera, São Sebastião, Três Poços, Vila Brasília e Volta Grande. As aulas serão realizadas das 8h às 17h.

Os cursos são destinados a pessoas com idade a partir de 15 anos. As vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras. Para se inscrever, basta o candidato ir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social onde a oficina será realizada.

No dia 17, a oficina acontece no Cras do bairro Volta Grande; dia 19 em Três Poços; dia 24 no bairro Coqueiros; dia 26 no Vila Brasília; dia 31 na unidade do São Sebastião; e no dia 2 de fevereiro no Nova Primavera.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smac, Raquel Marques Coutinho, conta que durante a oficina o instrutor vai ensinar conhecimentos básicos de como preparar o local e os produtos para executar a pintura imobiliária.

“Estamos aprimorando cada vez mais as oficinas para capacitar melhor os usuários dos serviços dos Cras. Não perca essa oportunidade de aprender como fazer uma pintura imobiliária. Esse conhecimento pode servir para que cada participante possa buscar oportunidades de geração de renda, e possa promover reformas em sua própria residência”, explicou Raquel.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que a iniciativa faz parte as ações da Smac de diversificar os cursos, ampliando a possibilidade dos usuários dos Cras aprenderem novas técnicas e se inserirem no mercado de trabalho.

“Queremos ampliar as chances de as pessoas entrarem ou até mesmo retornarem ao mercado de trabalho. Vamos investir, cada dia mais, em oficinas de capacitação para beneficiar quem mais precisa. Esse é o nosso papel”, ressaltou a secretária.