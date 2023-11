Volta Redonda abre inscrições para residência médica e estagiários de Odontologia

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Administração (SMA), abre neste mês inscrições para dois processos seletivos na área da saúde. O primeiro é destinado ao preenchimento de 28 vagas em 11 diferentes especialidades para Residência Médica nos hospitais Dr. Munir Rafful, no Retiro, e São João Batista (HSJB). A outra seleção visa a contratação de 12 bolsistas estagiários em Odontologia para atuarem em unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As seleções serão organizadas pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“É uma oportunidade de os estudantes e recém formados colocarem em prática o conhecimento teórico e prático que adquiriram durante a formação, assim como desenvolver habilidades no SUS (Sistema Único de Saúde). Uma parceria em que todos ganham. Nossas unidades são referência no atendimento e como espaços de aprendizado na prática para os futuros profissionais da saúde em nossa cidade”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Bolsista estagiário de Odontologia

Para alunos de faculdades conveniadas com a Prefeitura de Volta Redonda, conforme a Lei Federal 11.788/2008, estão abertas as inscrições para 12 vagas para estudantes de Odontologia atuarem junto à Secretaria de Saúde como bolsistas estagiários. Os interessados podem se inscrever pela internet (voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico) até o próximo dia 24.

Podem participar estudantes aprovados no 6º período e cursando o 7º período de Odontologia nas instituições de ensino superior conveniadas. A carga horária será de 20 horas semanais, e a bolsa será de R$ 1.188,00.

Residência Médica

Para os interessados em atuar em Residência Médica nos dois hospitais públicos municipais, as inscrições começam no dia 29/11/2023 e terminam no dia 2/1/2024, e podem ser feitas pela internet acessando o site da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico).

As vagas estão distribuídas por 11 especialidades médicas. Para o Hospital do Retiro, estão disponíveis oportunidades para: Cirurgia Geral (2); Clínica Médica (4); Medicina da Família e Comunidade (4); e Pediatria (4). Para o Hospital São João Batista, as vagas são para: Anestesiologia (2); Cirurgia Geral (2); Clínica Médica (4); Ginecologia e Obstetrícia (3); Cirurgia Vascular (1); Cirurgia Endovascular (1); e Neonatologia (1).

A seleção terá prova objetiva, contendo questões para as especialidades disponíveis no processo. A jornada de trabalho do médico residente será de 60 horas semanais.

Auxílio para acesso à internet

Os dois editais dos processos seletivos, assim como mais informações, estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Quem tiver dificuldade para acessar a internet para efetuar a inscrição pode fazer na Subprefeitura, localizada na Avenida Antônio de Almeida Gama, nº 46, bairro Retiro, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h.