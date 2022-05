Volta Redonda abre inscrições para seleção de profissionais de Educação

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 18:43 horas

Processo seletivo simplificado para Auxiliar de Educação Infantil e Cuidador também tem vagas para Técnico de Segurança do Trabalho

Volta Redonda- Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de Auxiliar de Educação Infantil, Cuidador da Área Educacional e Técnico em Segurança do Trabalho para atender à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à Secretaria Municipal de Administração (SMA) de Volta Redonda. A seleção será feita pela Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), através de avaliação curricular, na qual serão pontuados títulos e experiência profissional. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via internet.

São oferecidas 14 vagas no total. Para o cargo de Auxiliar de Educação Infantil são disponibilizadas cinco vagas, e o profissional vai atuar com carga horária de 220 horas semanais. Para Cuidador da Área Educacional, são cinco vagas, com a mesma carga horária semanal (220h). Para participar, os candidatos devem ter o Ensino Fundamental Completo.

O cargo de Técnico em Segurança do Trabalho conta com quatro vagas disponíveis, carga horária de 195 horas semanais, e o candidato deve possuir diploma de Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrições

As inscrições para este processo seletivo serão realizadas através de Ficha Eletrônica, que está disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico até as 16h do dia 18 de maio de 2022.

A taxa é de R$20. No dia 23/05/2022, será liberada a listagem de confirmação do cadastro para que os candidatos possam verificar a efetivação de sua inscrição no mesmo endereço eletrônico.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos podem realizar a inscrição na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, das 8h30 às 17h.