Volta Redonda abre período de solicitação de vagas na Educação - Diário do Vale

13 de janeiro de 2023

Oportunidades para Educação Infantil e Ensino Fundamental são destinadas a crianças que não participaram das inscrições no ano passado

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda abre nesta terça-feira, dia 17, a solicitação de vagas para o ano letivo de 2023. As oportunidades são para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet, no site da prefeitura: voltaredonda.rj.gov.br.

De acordo com a SME, podem se inscrever as crianças que não participaram da Chamada Escolar realizada em setembro do ano passado. O cadastro será reaberto em virtude da desistência das vagas oferecidas e mediante a abertura de novas turmas.

A Educação Infantil atenderá crianças nascidas até dia 30/11/2022 até 5 anos e para o Ensino Fundamental a partir de 6 anos. O documento necessário é a certidão de nascimento ou RG da criança.

