Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 08:09 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda está realizando a testagem rápida para Covid-19 – através do método swab (aquele do nariz que tem ótima sensibilidade para antígenos-) e sai o resultado em duas horas. E mais: o município adotou o tratamento imediato para casos confirmados da doença.

Com a medida, que tem o apoio da Unimed, o médico poderá prescrever a medicação que será entregue ao paciente imediatamente após a consulta, antes que o paciente tenha agravado seu estado de saúde. A clínica médica será a soberana. O médico pode receitar os medicamentos e suplementos que achar conveniente ao paciente (com a concordância deste), como prevê o Conselho Federal de Medicina.

Final de semana

Neste final de semana, as Unidades Básicas de Saúde da Família dos bairros Vila Mury, 249, São João e Volta Grande, que são referência para atendimentos dos casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda, ficaram abertas. No sábado, 81 testes de antígeno para diagnóstico da doença foram feitos. O Hospital São João Batista (HSJB) e UPA Volta Grande também fazem o exame para os casos suspeitos da Covid-19 que tenham indicação para este tipo de teste. Os pacientes testados recebem o resultado pelo whatsapp, e-mail ou pela gerência do posto.

A coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Albanéa Baylão Trevisan, esclarece que o usuário que chega à unidade de saúde passa por uma avaliação pela equipe de enfermagem e consulta médica.

“Apenas os que tem indicação, fazem o teste”, disse, o mesmo procedimento acontece para definir a dispensação dos remédios para tratamento da Covid-19.

Aumento na procura

As quatro unidades básicas que funcionaram neste sábado, dia 10, registraram um aumento de mais de 46% nos atendimentos médicos em relação ao último sábado, foram 205 no total. E a enfermagem registrou 53% de aumento no número de atendimentos, também em relação a sábado passado, registrando um total de 244.

Além do teste de antígeno, as quatro Unidades Básicas de Saúde da Família fizeram 93 coletas de mucosa nasal para RT-PCR e 25 testes rápidos neste sábado, dia 10.

Testes realizados

De 28 de março até 3 de abril, aforam feitos 1.013 exames RT PCR molecular. Os testes de antígeno, feitos no mesmo período, totalizaram 556. Dos pacientes testados, 640 positivaram para a Covid-19.