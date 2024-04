Volta Redonda: Alunas da Escola de Hipismo são premiadas em ranking estadual

Volta Redonda – A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), retornou com três prêmios para casa após marcar presença na cerimônia “Melhores do Hipismo 2023”, da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ). O evento aconteceu no último sábado (6), em Copacabana, no Rio de Janeiro, e as premiações foram conquistadas pelas alunas Mellina Neves, 5ª lugar no ranking da categoria Iniciante; Thiciane Brune, 5º lugar no ranking da categoria Principal; e Julia Folly, 6º lugar no ranking da categoria Aspirantes. Além das conquistas individuais, a EMHVR foi reconhecida como a 5ª melhor escola de hipismo do estado do Rio de Janeiro durante a premiação.

“Estou muito orgulhoso dessas meninas que merecerem muito, porque com elas não têm tempo ruim, vão lá e fazem. Parabéns também para todos os nossos alunos, que pontuaram para ficarmos como a quinta melhor escola do estado do Rio. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação todos os dias. Vamos seguir trabalhando para continuarmos evoluindo e conquistando cada vez mais resultados expressivos para Volta Redonda”, comemorou o treinador da EMHVR, Yasser Pereira.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, destacou o crescimento da escola após a retomada dos trabalhos em 2021. “Somos a primeira e única escola pública de hipismo do Brasil. O projeto estava destruído, sem estrutura, conseguimos reerguê-lo, voltamos a competir de igual para igual com todo o Brasil e estamos conquistando muitos resultados expressivos, ficando entre os melhores. Todos estão de parabéns e estamos muito orgulhosos”.

O prefeito Antonio Francisco Neto também parabenizou as alunas pelas conquistas e lembrou dos investimentos que serão feitos para melhorar ainda mais a estrutura da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda, que é na Ilha São João.

“A nossa escolinha é um celeiro de talentos, mais de 1.500 crianças já passaram por ela e somos referência em todo o Brasil. Já aprovamos um projeto para a construção de uma pista de hipismo coberta para competições nacionais e internacionais, com a estrutura de dois pavimentos projetada seguindo todas as normas de acessibilidade”, destacou Neto.

Competições – A primeira competição de 2024 para os alunos da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda será a III Etapa Estadual da Feerj, marcada para o dia 28 de abril, na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa – Rio de Janeiro.