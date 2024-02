Volta Redonda: Alunos da rede municipal conquistam bolsa de iniciação científica do CNPQ

Volta Redonda – Estudantes da rede pública municipal de ensino de Volta Redonda conquistaram Bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJr) do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), após se destacarem na Mostra Nacional de Robótica (MNR) 2023 – maior evento de robótica da América Latina, realizada no ano passado em Salvador, capital baiana. Eles são integrantes da Equipe de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), e representam a cidade entre os selecionados para as bolsas de estudo.

“É a segunda vez que conseguimos. Nós fomos a única instituição de Volta Redonda a ser contemplada com bolsas, e uma das cinco do estado. Foram disponibilizadas, no total, 70 bolsas e conseguimos adquirir o máximo, que são duas”, contou o professor Frederico Pitassi, que coordena a equipe de robótica do colégio, lembrando da participação na MNR contou com três projetos aprovados e que foram expostos entre 8 e 12 de outubro do ano passado.

O grupo do projeto premiado é composto, além do professor, pelos alunos Gabriel Pedrosa da Silva, Pedro Henrique da Silva Oliveira e George Gabriel de Toledo da Silva, que estiveram presentes em Salvador representando a equipe.

“Foi uma experiência nova e muito educativa, onde pude obter avaliações, dicas e conhecer novas pessoas de vários locais do Brasil”, disse Gabriel.

“Fiquei muito feliz ao ganhar essa bolsa. Fico contente, pois prova que os meus esforços e da equipe não foram em vão, e que nosso projeto tem muito potencial para alcançar diferentes pessoas, e isso nos encoraja a evoluí-lo”, afirmou Pedro.

“Nossas expectativas são aprimorar ainda mais o protótipo, construir um segundo robô e ainda pretendemos criar um aplicativo, no qual poderá ser possível responder às perguntas do Quiz, de qualquer assunto e disciplina, ajudando a interdisciplinaridade”, acrescentou George.

A diretora do Colégio João XXIII, a professora Roberta de Souza Silva, disse estar feliz com o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido com muita dedicação e comprometimento.

“Estaremos sempre juntos na busca de uma educação de qualidade, que ofereça todas as possibilidades que eles merecem. A Robótica é uma realidade que abre os horizontes dos nossos alunos para o futuro. Parabéns ao professor Frederico por sua dedicação e a todos os envolvidos num projeto tão significativo na aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos”, disse a diretora.

Bolsas serão no valor de R$ 300 mensais

Os estudantes receberão as bolsas no valor de R$ 300,00 por mês (cada bolsa), para continuidade do desenvolvimento dos projetos participantes na edição do ano passado. E, com a conquista, os alunos já garantiram classificação para participar na MNR 2024, em Goiânia (GO), apresentando o que for desenvolvido durante o ano letivo.

“Parabéns aos alunos e a todos que contribuem para o desenvolvimento da robótica e da melhora na qualidade do ensino público em nossa cidade. A Fevre tem essa tradição de investir na educação pública para formar profissionais e cidadãos cada vez melhores”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Projetos

Dentre os projetos apresentados pela equipe durante a MNR, o destaque foi o Quiz Educacional Multidisciplinar, que se baseia em um protótipo de realização de forma interativa e divertida, em forma de jogo, utilizando software livre e recursos robóticos, como sensores, visores e leds.

“Essa conquista é de toda a equipe e, através do projeto, contempla novamente o sucesso de anos de trabalho. Além da ajuda financeira que os alunos irão receber para incentivo da continuidade do projeto, serão desenvolvidos vários encontros para a ampliação e crescimento das ideias”, acrescentou o professor Frederico.