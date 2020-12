Volta Redonda amplia restrições para evitar aglomerações nas ruas e aumento do número contaminados por Covid-19

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 12:05 horas

Estabelecimentos ficarão abertos de 8h às 22h com exceção de bares, restaurantes e similares, de segunda-feira a domingo; comercialização de bebida alcoólica está proibida após 22h

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda divulgou o Decreto 16.422 que amplia restrições e novas medidas de combate ao Covid-19 no município para evitar o aumento do número de contaminados, o aumento de ocupação dos leitos hospitalares, além de aglomerações nas ruas. Samuca Silva se reuniu com promotores do Ministério Público do Estado do Rio para debater o assunto, nesta segunda-feira (14). As medidas restritivas começarão a vigorar de 15 à 26 deste mês.

Medidas

É obrigatório a fixação na entrada de estabelecimentos, como templos religiosos, academias, bares, restaurantes, salão de festas, bancários, o cartaz das orientações do protocolo de tratamento que faz uso do medicamento Nitazoxanida, indicado para casos iniciais do coronavírus.

Está proibida a aglomeração de pessoas em áreas comuns de condomínios, prédios residenciais e similares; fica proibida a comercialização de bebida alcoólica após 22 horas; fica determinada a proibição de consumo e comércio de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos; fica proibida a utilização de música como entretenimento de forma mecânica com DJ ou similar ou ainda música ao vivo em bares, restaurantes ou similares.

Por conta do Natal, ficou determinado o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos, de 8h às 22h (bares , restaurantes e similares até às 20 horas), de segunda-feira a domingo, limitado a 01 cliente a cada 10 m², observando os seguintes termos: uso obrigatório de máscara no interior da loja; medição de temperatura na entrada da loja; higienização de carrinhos e mãos dos clientes; álcool 70% para uso de clientes; proibição de degustações; entre outros.

Idosos devem ser atendidos nos estabelecimentos comerciais exclusivamente até às 11 horas.

Feiras-livres

O horário de funcionamento das feiras-livres de sábado e domingo poderá ser até as 16 horas, sendo proibida a permanência em barracas, venda e uso de bebida alcoólica, além das regras previstas em decretos anteriores.

Samuca pediu para a população que nos próximos 10 dias ajude a prefeitura a controlar para evitar o fechamento total. Caso isso não aconteça, serão tomadas medidas mais sérias.

– O que estamos buscando é evitar a segunda onda. Precisamos focar em salvar vidas. Todos nós precisamos nos unir no combate a esse vírus. Então, editamos essas medidas restritivas buscando garantir assim que as atividades econômicas possam atuar, mas com regras que impeçam aglomerações – destacou o prefeito Samuca Silva.