Volta Redonda anuncia contratação de atacante Matheus Lucas, o Dino

Volta Redonda – O Volta Redonda acertou a contratação do atacante Matheus Lucas, o Dino, de 25 anos, atleta do Remo. O jogador tem contrato válido até o final da Série C do Brasileirão. Em 2024, Matheus Lucas teve destaque no Boavista-RJ, marcando sete gols em 14 partidas no estadual.

Carioca, o atacante possui passagens por Figueirense, Avaí, Londrina, Ferroviária, Pouso Alegre, Boavista e Remo. A apresentação deve ocorrer nesta segunda-feira (1), para realização dos exames médicos e integração ao elenco.