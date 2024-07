Volta Redonda assina primeiro contrato da nova fase do ‘Minha Casa, Minha Vida’

Volta Redonda – Volta Redonda foi o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a assinar contrato para construção de empreendimento da nova fase do programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. O residencial ficará no bairro Belmonte, que já conta com uma edificação do programa, e terá 112 unidades de apartamentos. A formalização do contrato entre a prefeitura, a Caixa Econômica Federal (CEF) e a empresa responsável pela obra, Haec Congel Construções Gerais Ltda. aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 4, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

O prefeito Neto afirmou que o Minha Casa, Minha Vida é o maior projeto social que já conheceu. “O programa foi lançado pelo Governo Federal em 2009, quando retornei à prefeitura pela primeira vez após dois mandatos seguidos entre 1997 e 2004. Assim que tive conhecimento da proposta, começamos a nos mobilizar para que Volta Redonda fosse beneficiada pelo programa. E a história se repete hoje. Com a implantação da nova fase do Minha Casa, Minha Vida, o município já contava com terreno já desapropriado pela prefeitura, destinado para esse fim, por isso saímos na frente”, afirmou Neto, adiantando que, em breve, outro empreendimento do programa, com 192 apartamentos, será erguido em Volta Redonda.

O superintendente de Rede no Sul Fluminense da Caixa Econômica Federal, José Domingos Martins, parabenizou o prefeito Neto por ser o primeiro a assinar o contrato da nova fase do Minha Casa, Minha Vida no Rio de Janeiro. “Fizemos questão de vir aqui para firmar esse contrato que garante mais uma unidade do programa, financiado pela CEF. Com o empreendimento, o município recebe um investimento de R$ 18,5 milhões em moradia”, falou Domingos.

Ele estava acompanhado do superintendente executivo de Varejo em Volta Redonda, Marcelo Albuquerque; da superintendente executiva de Governo, Camila Vilas Boas; do superintendente de Rede no Sul Fluminense, José Domingos Martins; da superintendente executiva de Habitação, Mariana Brandão; da gerente de Relacionamento com Empresas de Construção Civil, Patrícia Hosken; e da coordenadora de Representação de Habitação no Sul Fluminense, Daniela Ayres.

O empresário Hélio Barbosa Abreu também agradeceu ao prefeito Neto pela confiança e pelo apoio ao trabalho de sua equipe na construção dos condomínios do Minha Casa, Minha Vida e outros empreendimentos em Volta Redonda. “Ressalto que o sucesso do programa no município se deve à boa parceria entre a prefeitura, a empresa construtora e à Caixa Econômica. Tenho certeza que vamos começar outro bom trabalho”, disse o construtor, citando os assessores da prefeitura, Paulo Netto e Francisco Sertã, que coordenam o programa em Volta Redonda. Ele também estava com sua equipe, incluindo a diretora da empresa Maria Auxiliadora Duarte Abreu.

O deputado estadual Munir Neto comentou a importância de desenvolver trabalhos sociais nos condomínios do Minha Casa, Minha Vida. “Ontem mesmo inauguramos o Centro Comunitário Irmã Elisabeth Alves no condomínio do programa no bairro Roma, que vai ofertar diversas atividades aos moradores”, citou Munir, lembrando que a escolha dos moradores das unidades do programa também é trabalho da Assistência Social.

“Nas unidades anteriores, fiz parte desse processo. As famílias foram escolhidas pela equipe técnica dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), levando em consideração critérios sociais que apontavam as prioridades”, afirmou o deputado.

Ainda acompanharam a assinatura do contrato o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria; o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; o coordenador da Operação Segurança Presente no município, major José Eduardo Martins Silvério; diversos secretários municipais; e os vereadores Paulinho AP; Vair Duré; Antônio Regio, o Lela; Nilton Alves de Faria, o Neném; Vander Temponi; e Edson Quinto.

Volta Redonda já conta com 2,3 mil unidades do ‘Minha Casa, Minha Vida’

O município de Volta Redonda conta com 2,3 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida. Os apartamentos ficam distribuídos em oito condomínios que ficam no Santa Cruz, que tem dois conjuntos; na Candelária; no São Sebastião; no Roma; no Jardim Cidade do Aço; Três Poços; e Belmonte, que também vai receber o novo empreendimento.

O novo condomínio do Minha Casa, Minha Vida será construído na Rua L, s/nº, em frente à Creche Irmã Zilá, no bairro Belmonte. O local foi escolhido para receber os cerca de 450 novos moradores por contar com infraestrutura como escola, transporte público e outros serviços. A previsão é de 18 meses de obra e a expectativa da diretoria da empresa é começar os trabalhos em menos de um mês.