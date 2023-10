Volta Redonda assume liderança no ranking regional do emprego

Sul Fluminense – Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho apontam que Volta Redonda é o município do Sul Fluminense com o melhor resultado na geração de empregos em 2023. Com um saldo de 581 admissões a mais do que demissões no período entre janeiro e agosto, a cidade chegou a 1.177empregos criados no ano.

No período entre setembro de 2022 e agosto de 2023, Volta Redonda tem um saldo positivo de 2.562, o que a deixa em segundo lugar na região. Angra dos Reis fica na ponta nesse critério, com 3.128 admissões a mais do que demissões.

A segunda posição no ranking da empregabilidade, no acumulado do ano, também fica com Angra dos Reis, que liderava até julho, mas foi ultrapassada quando obteve um resultado negativo (-148) em agosto. Com isso, o acumulado no ano passou para 904.

A terceira posição, no acumulado do ano, fica com Barra Mansa, com 551. No mês de agosto, a cidade teve saldo positivo de 218 e acumula 644 nos últimos doze meses.

A quarta colocação fica com Barra do Piraí, que acumula 492 admissões a mais do que demissões em 2023. Em agosto, a cidade teve saldo positivo de 551. Nos últimos 12 meses, a cidade tem saldo positivo de 644.

A quinta colocação no ranking da empregabilidade da região ficou com Rio Claro. O município acumula 119 admissões a mais do que demissões em 2023, com saldo positivo de 26 em agosto e de 167 no acumulado dos últimos 12 meses.