Volta Redonda capacita profissionais para uso de recursos tecnológicos na educação

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 11:04 horas

Jornada de Formação Tecnológica da secretaria de Educação reuniu cerca de 1,3 mil profissionais da Rede Municipal de Ensino

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda concluiu no fim de maio a jornada de Formação Tecnológica, que durou dois meses e envolveu cerca de 1,3 mil profissionais da Rede Municipal de Ensino. A formação teve como objetivo principal o uso de recursos tecnológicos na educação, como chromebooks e Smart TVs.

As 26 sessões da formação foram conduzidas pela equipe do Centro de Mídias da SME e o coordenador de Tecnologia Educacional da secretaria, Bruno Moreira, explicou que a capacitação atendeu diretores, supervisores e professores do Ensino Fundamental.

“Foi uma formação prática. Fomos conduzindo, ensinando os profissionais a usarem as principais funções. Nos casos dos chromebooks, fizemos apresentação geral, mostrando o que ele oferece, principais características, vantagens de usar em sala de aula, mostrando as principais ferramentas. Apresentando os recursos e eles fazendo também. E também alguns exemplos de aplicativos, de programas, sites que podem ser utilizados, além de exemplos de práticas pedagógicas que podem ser adotadas com os dispositivos”, explicou o coordenador, acrescentando que o aprendizado sobre as Smart TVs também foi positivo.

“Mostramos as principais funções, compartilhamento de tela usando o computador, espelhamento pelo celular. Se o professor, por exemplo, quiser apresentar um vídeo, como ele abre, como compartilha usando o computador ou o celular, ou até mesmo o aplicativo da TV. Se ele quiser fazer apresentações de slides durante a aula, isso com os professores testando. Orientação também sobre como eles autorizam o acesso de outro celular, por exemplo, se necessário”, disse Bruno.

Capacitação vai ajudar profissionais no dia a dia escolar

Daniela Campos, que é professora há dez anos e atua dando aulas para alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Pará, no bairro Retiro, contou sobre participar da formação tecnológica, com profissionais dispostos a repassar conhecimentos, possibilitando conhecer recursos didáticos que podem acrescentar às aulas, utilizando cada vez mais os artifícios tecnológicos.

“Posso provar que o futuro chegou nas escolas municipais de Volta Redonda! Se me dissessem que usaríamos a tecnologia a nosso favor há dez anos atrás, quando um dos poucos recursos de trabalho era o mimeógrafo, eu não acreditaria. Poder ministrar uma aula inteira utilizando recursos tecnológicos como televisão e os chromebooks é o presente real das nossas escolas municipais. Chorei em ver a reação dos alunos e a interação deles na aula. Que empolgação! Como profissional, estou realizada, como mãe, muito orgulhosa em acreditar na educação de Volta Redonda”, disse Daniela.

O coordenador Bruno ressaltou que em toda a formação a equipe teve a preocupação de fazer o alinhamento do uso dos recursos tecnológicos com as estratégias e a intencionalidade pedagógica, para que a tecnologia não seja somente usada como um passatempo ou distração, mas que realmente cumpra seu papel, que é ser mediadora da aprendizagem.

“Explicamos sobre as principais funcionalidades e uso em sala de aula. Com essa pegada de como se traz isso para o contexto do ensino, para a prática pedagógica. Foi uma jornada intensa, mas muito produtiva, os professores saíram satisfeitos. Foi um momento enriquecedor”.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, agradeceu a participação dos profissionais e destacou o investimento em tecnologia na educação da rede pública municipal.

“Entregamos mais de 3 mil chromebooks para os alunos e 730 Smart TVs. São investimentos que fazem parte de um planejamento e que permite maior engajamento dos alunos, que já são usuários de tecnologia no dia a dia”, explicou Sodré.