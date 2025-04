Volta Redonda capacita servidores para elaboração do Plano Plurianual

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda realizou uma capacitação para servidores públicos municipais sobre a elaboração do Plano Plurianual (PPA). O documento, que se torna Lei Municipal após aprovação do Legislativo e sanção do prefeito, estabelece as diretrizes e objetivos do governo para os próximos quatro anos.

O treinamento foi direcionado a toda a administração direta e indireta, incluindo secretarias, autarquias, fundações e fundos municipais. As atividades ocorreram entre os dias 1º e 3 de abril, nos turnos da manhã e tarde, na sede da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplag). A capacitação foi conduzida pelo diretor de Orçamento e Controle da pasta, Cláudio Júnior.

“No PPA, definimos os programas governamentais, com recursos, indicadores e metas para cada área de atuação. Esse plano norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e contribui para a construção do legado de quatro anos do governo”, explicou o diretor.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, destacou que o Plano Plurianual define a visão de futuro do município e orienta as políticas públicas. “O Plano Plurianual traz a visão de futuro do município, com os eixos, diretrizes, objetivos, programas, metas e indicadores das políticas públicas. E nós, do Executivo, encaminharemos o Projeto de Lei do PPA para a Câmara Municipal até o dia 31 de agosto de 2025, primeiro ano do novo mandato do governo. O documento é avaliado e votado pelos vereadores e, posteriormente, sancionado pelo prefeito para virar Lei”, afirmou.