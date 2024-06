Volta Redonda celebra a arte urbana com o 1º Festival ‘Cores em Volta’

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda se prepara para uma celebração vibrante da arte urbana com a primeira edição do festival ‘Cores em Volta’. O evento acontecerá no 22 de junho, das 9h às 18h, na Escola Municipal Pará, no bairro Retiro e promete colorir a cidade e envolver a comunidade local.

O ‘Cores em Volta’ é um projeto contemplado em edital municipal através da Lei Complementar 195, conhecida como Lei Paulo Gustavo, o que destaca seu valor e potencial impacto cultural. O festival reunirá 20 talentosos artistas, tanto locais quanto de outras regiões, oferecendo um espaço para a expressão criativa e a valorização da arte urbana. Os visitantes poderão apreciar uma variedade de obras e performances que refletem a diversidade e a riqueza da cultura de rua.

Além das exposições artísticas, o festival oferecerá uma série de oficinas acessíveis para todas as idades. Essas oficinas permitirão que os visitantes aprendam e experimentem técnicas de grafite, pintura e outras formas de arte urbana. O evento também contará com discotecagem e apresentações musicais de rap e hip hop, incluindo a performance do rapper de Volta Redonda Dragão Crioulo, além da já conhecida batalha de MC’s, complementando perfeitamente o ambiente urbano e dinâmico do festival.

O ‘Cores em Volta’ é mais do que um evento artístico; é uma oportunidade para a comunidade se unir, celebrar a criatividade e fortalecer os laços culturais. A iniciativa busca não apenas embelezar o bairro Retiro, mas também inspirar os jovens e promover a inclusão social através da arte.

“Convidamos todos os moradores de Volta Redonda e das regiões vizinhas a comparecerem e prestigiarem os artistas participantes. Venha fazer parte desta celebração única e testemunhar o poder transformador da arte urbana em nossa cidade”, comentou Wendel Dias, organizador do evento.

Mais informações, siga o perfil do evento no Instagram @cores.em.volta, ou entre em contato com a organização do evento através do telefone (24) 99215-9148 ou pelo e-mail [email protected].

Cores em Volta:

• Data: 22 de Junho de 2024

• Horário: 9h às 18h

• Local: Escola Municipal Pará (Rua São Judas Tadeu, 105 – Bairro Retiro, Volta Redonda)