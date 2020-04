Volta Redonda chega a 190 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 17:17 horas

Crescimento de 16 casos é inferior a 10%, em relação aos 174 de sexta-feira; casos suspeitos são 819

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou neste sábado (18), pelas redes sociais, que Volta Redonda tem agora 190 casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A alta, em relação aos 174 casos confirmados da sexta-feira (17) é de 9,19%, abaixo de 10%. As estatísticas oficiais continuam apontando sete óbitos confirmados e três suspeitos, porque a informação oficial do óbito ocorrido ontem em um hospital particular de Volta Redonda e noticiada pelo DIÁRIO DO VALE ainda não chegou à prefeitura.

A cidade tem 33 internações relacionadas à Covid-19, sendo 28 casos suspeitos e cinco confirmados.

O prefeito destacou, ainda, que o total de casos suspeitos chegou a 819, registrando alta de 2,37% sobre os números de sexta-feira.