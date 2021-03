Matéria publicada em 29 de março de 2021, 20:24 horas

Mais 10 mortes por Covid-19 foram confirmadas no boletim epidemiológico desta segunda-feira (29) em Volta Redonda

Volta Redonda – Mais 10 mortes por Covid-19 foram confirmadas no boletim epidemiológico desta segunda-feira (29) em Volta Redonda. Com isso, o município chegou ao total de 546. Do dia 23 de março (última terça-feira) até hoje, Volta Redonda registrou 38 óbitos por Covid-19.

Ao todo são 22.408 casos confirmados, sendo que 18.583 se recuperaram da doença. Estão em tratamento 3.590 moradores, sendo que 3.443 estão em isolamento domiciliar, 89 internados na enfermaria e 58 na UTI.

Hospitais

O município de Volta Redonda estava, no sábado, dia 27, com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, segundo dados do governo estadual, incluindo a rede pública e privada, além do Hospital Regional.

A ocupação nas enfermarias chegava a 104%. Ou seja: com pacientes na fila de espera.

A ocupação em outras cidades da região também está praticamente no limite, conforme os dados que foram atualizados entre os dias 24, 25 e 26 deste mês.

Mapa de risco

A 23ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia se encontra em risco alto (vermelho) no Estado do Rio de Janeiro. As regiões Centro Sul, Litorânea e Metropolitana I estão classificadas com risco muito alto (bandeira roxa); as regiões da Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Norte e Noroeste estão com risco alto (bandeira vermelha), e a Região Serrana apresenta risco moderado (bandeira laranja), conforme mapa de risco da Covid-19. A análise compara a semana epidemiológica 10 (de 07 a 13 de março) com a 08 (de 21 a 27 de fevereiro) de 2021.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Na comparação do período analisado (07 a 13/03 e 21 a 27/02), o Rio de Janeiro apresentou um aumento no número de óbitos (2%) e também de casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (24%). As taxas de ocupação de leitos do estado, nesta sexta-feira (26.03), estão em 92% para UTI, e em 78% para enfermaria. Os resultados dos indicadores devem auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.