Volta Redonda chega a 62 casos de Covid-19

Município tem três mortes confirmadas pelo novo coronavírus e outras quatro sendo investigadas

Volta Redonda – O município chega 62 casos confirmados da Covid-19, segundo informou neste domingo, dia 05, o prefeito Samuca Silva. São nove mulheres e um homem. Casos suspeitos totalizam 434, aguardando o resultado. Nove estão internados em hospitais das redes particular e pública e os outros pacientes estão em isolamento domiciliar. O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, informou que as mulheres são responsáveis por 58% dos casos da doença. Na sexta-feira, dia 03, o município tinha 52 casos da doença.

Outras quatro mortes por causa da Covid-219 estão sendo investigadas: duas ocorreram na UPA do Santo Agostinho e duas no Hospital do Retiro. O município aguarda resultado do Lacen, no Rio.

Três mortes por causa do novo coronavírus estão confirmadas: dois pacientes que estavam no Hospital São João Batista (eles eram irmãos e morreram no final de março) e um que estava no Hospital da Unimed, e morreu esta semana.

O prefeito voltou a pedir para as pessoas ficarem em casa: “O mesmo vírus que circula aqui é o que está todos os países do mundo. Não somos diferentes de outros povos. Precisamos ficar em casa para preservamos vidas”, frisou o prefeito, acrescentando que o Brasil está tendo a chance de tomar medidas de prevenção mais adiantadas, baseadas no que já ocorreu em outros países devastados pela pandemia.

O uso de máscaras para quem precisa ir às ruas também foi defendido pelo prefeito, a exemplo do que tem feito o Ministério da Saúde: “Quem precisar sair de casa,deve usar máscara”, enfatizou.