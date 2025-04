‘Volta Redonda Cidade da Música’ faz concerto gratuito nesta sexta (25)

Volta Redonda – O projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) fará o Concerto de Páscoa nesta sexta-feira (25), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. O espetáculo gratuito está marcado para 19h e vai reunir dois grupos do projeto: a Orquestra de Cordas e o Coro Infantojuvenil, com regência da maestra Sarah Higino.

A apresentação começa com a Orquestra de Cordas, que fará quatro números com repertório composto por obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Pietro Mascagni, Antonin Dvorak e Carl Nielsen e a participação do músico Pedro Henrique Moraes Caetano, na viola.

Em seguida, a orquestra se une ao Coro Infantojuvenil para executar obras de Jerry Esteves, Cesar Frank, Brendam Graham, Rolf Lovland, Gabriel Fauré, Ernani Aguiar, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Handel.

A regente do concerto, Sarah Higino, lembrou que a Páscoa é uma das celebrações mais significativas do calendário cristão, marcada pela reflexão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. “Mais do que uma data simbólica, ela representa renovação, esperança e um convite à transformação interior. É um período que instiga as pessoas a relembrarem os valores centrais da fé cristã, como o amor, o perdão e a vida nova, que nasce da superação da dor e da morte.”

“É com este espírito que os jovens da Orquestra de Cordas e Coro Infantojuvenil do VRCM prestam sua homenagem por meio da música, oferecendo um concerto especial com obras que remetem à profundidade e à beleza desta celebração. A apresentação contará com um programa musical característico para a época, cujas obras elevam o espírito e traduzem, em som, o significado da Páscoa”, afirmou a maestra.