Volta Redonda: coleta seletiva de lixo domiciliar tem nova programação - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 10:40 horas

Serviço beneficia cerca de 100 localidades no município e é executado por duas cooperativas responsáveis pelo recolhimento e transporte dos materiais

Volta Redonda – O cronograma para 2023 da coleta seletiva domiciliar de Volta Redonda foi anunciado nesta semana. O serviço porta a porta é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h20, e das 15h30 às 22h50. Cerca de 100 localidades do município são beneficiadas pela coleta, que é feita semanalmente. Duas cooperativas contratadas – Folha Verde e Reciclar VR – são responsáveis pelo recolhimento do material reciclável, além de transportar e destinar os resíduos descartados pela população.

Para otimizar o serviço, a orientação é que a população coloque o material para fora de casa no início de cada turno, já que não há horários fixos para que as cooperativas passem. O material reciclável não precisa ser dispensado em embalagens especiais, pois os catadores fazem a identificação visual no momento da coleta. O importante é que o material descartado esteja seco.

De acordo com a analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Gabriela Cunha Ribeiro, separando o material reciclável, a população passa a colaborar com o trabalho das cooperativas de catadores, que têm função socioambiental importante no município.

“Elas dão destinação adequada ao material que recolhem, aumentando a vida útil dos aterros sanitários, evitando que sejam descartados incorretamente e acabem até dentro dos rios. Assim, os resíduos descartados podem retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou diferentes dos originais, como a maioria dos papéis, vidros e plásticos, papelão e alumínio”, disse, lembrando que a coleta também gera renda para as famílias dos catadores.

Veja a forma correta de separar o lixo domiciliar

Para que o reaproveitamento dos materiais não seja comprometido, é importante separar corretamente o lixo. Os resíduos domésticos são divididos em três categorias principais: orgânico, reciclável e rejeito; sendo que cada um tem um caminho e um reaproveitamento diferente.

Os materiais recicláveis, que podem ser transformados em matéria-prima para utilização em um novo processo, são: plástico, papel, vidro e metal, por exemplo. A população deve separar os resíduos secos dos molhados. Se possível, lavar com água para que os resíduos não fiquem grudados nas embalagens.

E nunca misturar material reciclável com orgânico (restos de frutas, legumes ou verduras, cascas de ovos, restos de plantas e de comida, inclusive sacos de chá e borra de café com filtro), já que as cooperativas não fazem a coleta desse material.

Confira a programação atualizada

Segunda-feira

1º Turno – 7h às 14h20: Pinto da Serra, Nova São Luiz, Brasilândia, Candelária, Caieira, Cailândia, Santa Cruz I e II, Santa Rita do Zarur, Colina, Jardim Normândia, Village Santa Helena, Jardim Provence, São Geraldo, São Sebastião, Dom Bosco e São Luiz.

2º Turno – 15h30 às 22h50: Jardim Belvedere, Village Sul 1 e 2, Samoa, Cidade Nova, Ipê Amarelo, Vivendas do Lago, Vila Mury, Limoeiro.

Terça-feira

1º Turno – 7h às 14h20: Minerlândia, 249, Jardim Europa, Jardim Suíça, 208, Hospital São João Batista, Jardim Amália 1 e 2.

2º Turno – 15h30 às 22h50: Vila Rica, Vista Verde, Tiradentes, Casa de Pedra, Siderópolis e Vila Americana.

Quarta-feira

1º Turno – 7h às 14h20: Belmonte, Padre Josimo, Siderlândia, Santa Rosa, Jardim Belmonte, Divisa 1 e 2, Aterrado e União Retiro.

2º Turno – 15h30 às 22h50: Açude 1, 2, 3 e 4.

Quinta-feira

1º Turno – 7h às 14h20: São Lucas, Eucaliptal, São Cristovão, São Carlos, Cajueiro, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta, Siderville, Ilha Parque, Parque das Ilhas, Volta Grande I, II, III IV, Morada da Colina, Vale da Colina, Mirante da Colina, Santo Agostinho, Morro da Paz, Vila Harmonia, Morro São Jorge, Morro da Conquista, Morro da Caviana e Morro do Jonas.

2º Turno – 15h30 às 22h50: Sessenta, Jardim Esperança, Vila Santa Cecília, Laranjal, Monte Castelo, São João, Água Limpa, Vila Rica e Três Poços.

Sexta-feira

1º Turno – 7h às 14h20: Belo Horizonte, Vale Verde, Verde Vale, Mariana Torres, Retiro, Eldorado, Bom Jesus, Coqueiros, Jardim Cidade do Aço e Vila Brasília.

2º Turno – 15h30 às 22h50: Barreira Cravo, San Remo, Jardim Veneza, Voldac, Jardim Caroline, Aero Clube, Nossa Senhora das Graças e Jardim Paraíba.