Volta Redonda começa a instalar abrigos do Tarifa Comercial Zero

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 11:22 horas

Volta Redonda – Quem utiliza os ônibus do Tarifa Comercial Zero passarão a contar, em breve, com abrigos cobertos e com iluminação de LED. A prefeitura de Volta Redonda está instalando os abrigos nos locais de parada dos ônibus elétricos e vão contar com espaço de 1,40m de largura para cadeirantes, tomada para carregador de celular, totem digital de informações e acesso ao WI-FI.

A previsão de entrega dos abrigos é até em março deste ano pela empresa vencedora da licitação. Os abrigos terão placas solares para gerar energia e abastecer as lâmpadas de LED.

Um dos primeiros pontos que começou a ser montado é o da Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

A licitação feita pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem um investimento de R$ 116 mil.

Rogério Loureiro, secretário de Desenvolvimento, comentou sobre o investimento.

– A ação da administração municipal valoriza a importância do ônibus elétrico, que une os principais centros comerciais e, agora, ganha um projeto sustentável com um ponto moderno e tecnológico, oferecendo mais conforto e qualidade para a população que utiliza o Tarifa – destacou Rogério.

A desenhista e artesã, Roseli Costa, usuária do transporte gratuito, aprovou o abrigo.

– Vai ser ótimo ter este ponto definitivo, iluminado, confortável, saindo de frente das lojas onde a gente fica em pé, esperando chegar o momento de entrar no ônibus – disse Roseli.

O comerciante Fábio Paresque comentou sobre o conforto do Tarifa Comercial Zero.

– A população é merecedora de andar num ônibus deste nível de alto conforto, sem poluir o ambiente. Infelizmente, o transporte coletivo é caro pelas condições financeiras do país, e a qualidade dos veículos não é adequada – afirmou Fábio.