Volta Redonda conclui licitação do primeiro trecho da estrada Roma x Getulândia - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2022, 08:11 horas

Obra, orçada em R$ 2,8 milhões, vai atender trecho urbano da via de acesso ao distrito de Rio Claro; ordem de serviço deve sair ainda em dezembro

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto deve assinar nos próximos dias a ordem de serviço para o início das obras de recapeamento asfáltico do primeiro trecho da Estrada Roma x Getulândia. A licitação, no valor de R$ 2,8 milhões, foi concluída nesta quinta-feira (15) pelo Setor de Compras da prefeitura de Volta Redonda. A empresa vencedora foi a Plenaplan.

Segundo informações da prefeitura, a primeira etapa da obra contempla o trecho urbano do bairro Roma, que vai do trevo próximo à cabine da PM (Polícia Militar) até fim da área comercial, nas proximidades do pastel.

– Teremos um ano de 2023 muito melhor do que 2022. Isso a população pode estar certa. Vamos asfaltar muitas ruas, ampliar a iluminação por LED e investir muito em infraestrutura – disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

A moradora Ana Sara, que tem 28 anos e trabalha como operadora de loja, pontuou os problemas causados pelos buracos no cotidiano das pessoas e declarou ansiedade pelo início das obras.

– Estamos tendo muitas dificuldades aqui no bairro por conta dos buracos. O problema principal, no meu ponto de vista, é para as crianças que vão para a escola e tem que transitar por estas ruas. Outro ponto também são os carros, que são obrigados a passar por estes pontos prejudiciais ao próprio veículo. Nós estamos aguardando ansiosamente por essas obras aqui no bairro, tenho certeza que as coisas vão melhorar muito – concluiu a moradora.

Outro munícipe que se mostrou bastante satisfeito com a licitação foi o empresário Felipe Rodrigues, de 41 anos.

– Identificamos muitas irregularidades aqui neste trecho da estrada que causam muitas danificações nos carros e até acidentes de trânsito. As nossas expectativas com as obras são muito boas, que com certeza trarão tranquilidade ao morador e aos motoristas que percorrem o trecho – pontuou Frederico.

Drenagem

A Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda ficará responsável pelas obras de drenagem e escoamento de águas desta primeira etapa. As intervenções não fazem parte do contrato.

RJ-139

A prefeitura de Volta Redonda já está finalizando o edital de licitação para obras da segunda etapa de recuperação da RJ-139 – que liga o Roma a Getulândia, em Rio Claro. A via é considerada um importante rota para ligar Volta Redonda à Costa Verde.

A estrada foi inaugurada, em 2004, pelo prefeito Antônio Francisco Neto e foi batizada de Estrada Francisco Villela Arantes, que liga o bairro Roma II, em Volta Redonda, ao distrito de Getulândia, em Rio Claro. Com a via, o trajeto de quem vai para o litoral de Angra dos Reis foi reduzido em 20 quilômetros. A estrada possui sete quilômetros de extensão. Os investimentos, na época, foram de R$ 180 mil.