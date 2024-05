Volta Redonda conclui reforma do Caps Vila Esperança, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban (Fundo Comunitário do município), concluiu neste mês a reforma do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Vila Esperança, localizado no número 193 da Rua 93C, no bairro Vila Santa Cecília. O espaço, que presta o cuidado ao usuário de transtorno mental no município, recebeu investimentos totais de R$ 95,5 mil para oferecer uma melhor estrutura à população.

De acordo com o Furban, a reforma inclui colocação de piso nas partes interna e externa da unidade; pintura de paredes, teto e grades; manutenção do telhado; troca de janelas, instalação de porta para facilitar a acessibilidade de cadeirantes; e construção de um salão e sala de arquivo.

“O Centro de Atenção Psicossocial presta um importante serviço para uma parcela da nossa sociedade, e, com essa reforma, os usuários e seus familiares, assim como os funcionários, serão beneficiados com uma unidade ainda mais capacitada. É um compromisso que estamos cumprindo, o de fazer de Volta Redonda uma referência nos serviços de assistência”, declarou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Abrangência

Integrante da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Caps Vila Esperança funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A unidade atende à população dos bairros Água Limpa, Bela Vista, Brasilândia, Caieiras, Candelária, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Amália I e II, Morada da Granja, Nova Primavera, Ponte Alta, Rústico, São Sebastião, Santa Tereza, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Lucas, São Luiz, Três Poços, Vila Americana, Volta Grande, Minerlândia, São Carlos e Santa Inês.