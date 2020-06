Volta Redonda confirma a 51ª morte pelo novo coronavírus

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 16:37 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda atualizou neste sábado, dia 13, os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. No município, agora são 3.925 casos notificados como suspeitos e 1.028 casos confirmados. 968 exames realizados deram negativo e 912 pessoas já podem ser consideradas curadas. A cidade tem mais dois óbitos de sexta para sábado, chegando agora a 51 casos.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta:

O número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos (2,56% neste sábado); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (25%). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (9,64%). O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.