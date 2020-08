Volta Redonda confirma mais cinco mortes por Covid-19

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 19:17 horas

Volta Redonda – Em 24 horas município registrou mais cinco mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e chegou ao total de 131. As vítimas fatais eram quatro homens de 44, 61, 62 e 77 anos, e uma mulher de 59.

Volta Redonda já notificou 13.096 casos como suspeitos, sendo que 3.730 estão confirmados por coronavírus, sendo que 2.279 já estão recuperados, além de 5.335 exames que testaram negativo para a doença.

Em relação aos índices que permite o funcionamento do comércio no município, houve aumento de 0,35% dos casos suspeitos de segunda-feira (03) para terça-feira (04). As taxas de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha é de 12% e dos leitos de UTI da rede municipal é de 24%.