Volta Redonda confirma mais duas mortes por coronavírus e chega a 259

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 17:00 horas

Volta Redonda– O município confirmou mais duas mortes em decorrência da Covid-19, totalizando 259 óbitos, as informações constam no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 26. As novas vítimas da doença são duas mulheres, de 53 e 78 anos.

Em relação aos casos confirmados são 8.144 e 26.358 notificados como suspeitos. Há 6.985 recuperados e 12.310 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,60% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de UTI está em 8,82%, e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.