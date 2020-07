Volta Redonda confirma mais quatro mortes por Covid-19, totalizando 94

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 16:32 horas

Volta Redonda- O município confirmou mais quatro mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, totalizando 94 óbitos, nesta sexta-feira, dia 10. Segundo o boletim epidemiológico, há 2.286 casos confirmados e 8.955 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde.

Os recuperados são 1.632 e 3.300 exames deram negativos para o novo coronavírus. Ainda de acordo com as informações do boletim, houve um aumento de 2,94% dos casos notificados. A ocupação dos leitos do Hospital de Campanha está em 10% e a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) registra 40% na rede pública municipal. Volta Redonda tem no total 57 leitos de UTI, na rede pública, sendo 37 exclusivos para pacientes infectados com a Covid-19.

Em áudio compartilhado nas redes sociais, o prefeito Samuca Silva destacou o tratamento dos casos leves de Covid-19 com o medicamento Nitazoxanida devido a um convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O medicamento, segundo o prefeito, já está disponível na rede de saúde de Volta Redonda destinado também ao grupo de risco.

– Ao sentir os primeiros sintomas, sendo do grupo de risco, ou não, procure imediatamente as nossas unidades de saúde. Você será recebido e pós avaliação será o medicamento que visa diminuir a potência do vírus no corpo. Não é vacina, mas o remédio diminui a gravidade da doença e a possibilidade de você utilizar um leito de UTI – disse o prefeito no áudio.