Volta Redonda conquista primeiro lugar na Mostra Estadual de Práticas de Saúde

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 18:58 horas

Volta Redonda – O trabalho realizado pela prefeitura e pela Secretaria de Saúde (SMS) na área de Atenção Primária conquistou o primeiro lugar na avaliação entre os municípios do estado que participaram, nesta terça-feira (25),da 3ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, realizada no campus da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), em Manguinhos, na capital fluminense. Mais de 70 trabalhos foram inscritos, e 12 foram classificados para a mostra, com Volta Redonda se destacando em primeiro.

Realizado pelo Conselho Municipal de Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro (Cosems RJ) e pela FioCruz, o evento reuniu representantes da área da Saúde de outros municípios e teve, dentre seus objetivos, promover o intercâmbio das práticas implementadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, foi quem apresentou o trabalho realizado na cidade, com o tema ‘A Reforma da APS em Volta Redonda: o provimento médico de 100% das equipes de Atenção Primária’, que obteve a maior nota (96,5) dada pela Comissão Especial de Avaliação do evento.

“O trabalho fala da reestruturação da Atenção Primária, de estratégias de gestão para reorganizar a rede que herdamos em 2021. Tínhamos a pandemia, com a Atenção Primária fragmentada, com 40% de cobertura médica na época”, contou Sílvia, acrescentando que era preciso reorganizar o sistema e fomentar políticas de provimento voltadas para as necessidades locais. “Assim começa o incentivo ao desempenho para a lotação médica de 100% das equipes, que culminou em 2023. Não apenas isso, a gestão investiu em infraestrutura, informatização de 100% das unidades, além da descentralização de programas importantes como hanseníase e tuberculose”, emendou a médica.

Município participará de mostra nacional

Volta Redonda foi premiada ainda com a Curadoria em Saúde do IdeiaSUS, e a experiência do trabalho realizado no município estará entre as práticas que vão representar o estado do Rio na 18ª Mostra Brasil Aqui tem SUS, do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde).

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, que também é vice-presidente do Cosems RJ, participou da mostra, acompanhada da equipe da SMS. Ela fez parte da mesa de abertura e contribuiu com comentários sobre a experiência de municípios apresentadas durante o evento. “A reforma da APS (Atenção Primária à Saúde) está apenas começando. Temos muito para avançar para uma porta de entrada que gere resolução, mas este trabalho mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Equipe que representou Volta Redonda na Mostra Estadual

Foto: Divulgação Secom/PMVR