Volta Redonda conquista repasse de R$28,5 milhões para a Casa da Mulher Brasileira

Volta Redonda – A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, participou na tarde desta terça-feira (15), no Rio de Janeiro, da cerimônia de assinatura para a construção de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira (CMB) no município. O evento, realizado no Palácio das Laranjeiras, sede do governo estadual, contou com a presença, entre outras autoridades, da ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves; da secretária de Estado da Mulher, Heloisa Gonçalves; da delegada Juliana Montes, responsável pela Deam de Volta Redonda; do deputado estadual Munir Neto; da primeira-dama do Estado do Rio e presidente de honra do Rio Solidário, Analine Castro; e do coordenador e responsável pela Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda, Guilherme Nogueira de Brito.

A assinatura garante o repasse de recursos do governo federal ao governo estadual para a construção de duas unidades no estado do Rio. Além de Volta Redonda, que será a primeira cidade do interior do estado a receber uma Casa da Mulher, a capital fluminense também terá uma unidade, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. O investimento total será de R$ 28,5 milhões para a construção das duas Casas, cuja conclusão está prevista para agosto de 2026.

Os recursos são oriundos do programa Mulher Viver Sem Violência, do Ministério das Mulheres. A única contrapartida da Prefeitura de Volta Redonda será a cessão do terreno onde será instalado o equipamento. O local escolhido fica entre os bairros Sessenta e Siderópolis, próximo à unidade da Apae.

Representando o governo municipal, a secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, destacou a importância do apoio da prefeitura na vinda da Casa da Mulher Brasileira para Volta Redonda.

“Quando falei com o prefeito Neto que faltava somente a contrapartida do município, que era doar um terreno, ele ficou entusiasmado e garantiu o investimento. É uma conquista muito grande para Volta Redonda. As mulheres terão um local que vai concentrar todos os serviços que elas precisam, sem precisar se deslocar pela cidade para buscar a defesa dos seus direitos”.

A ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, também ressaltou a importância de Volta Redonda receber uma unidade da Casa da Mulher Brasileira.

“Ela vai fortalecer ainda mais a rede de atendimento e de enfrentamento à violência que já existe no município. O presidente Lula nos deu a missão de enfrentar essa questão e de erradicar os feminicídios no país. A Casa da Mulher Brasileira será um instrumento de políticas públicas para combater a violência e empoderar as mulheres”, afirmou a ministra.

Presente ao evento, o deputado estadual Munir Neto elogiou o trabalho feito em Volta Redonda pela defesa das mulheres. “Fiquei muito feliz em participar da assinatura do documento que garante a construção da Casa da Mulher Brasileira em Volta Redonda. Toda a equipe da Secretaria de Política para as Mulheres e Direitos Humanos da cidade está de parabéns pelo empenho. Volta Redonda será a primeira cidade do interior a receber esse equipamento.”