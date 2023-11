Volta Redonda: Construção de nova passarela na Radial Leste vai ligar Vila Americana ao Água Limpa - Diário do Vale

Volta Redonda – A construção de uma nova passarela junto à Avenida Radial Leste, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, avançou nos últimos dias. A obra da prefeitura, realizada por uma empresa terceirizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), busca facilitar a circulação e garantir a segurança de moradores que passam pelo trecho da avenida, e vai ligar o Vila Americana ao bairro Água Limpa.

De acordo com o cronograma da obra, está sendo construído um trecho de 65 metros de nova passarela em estrutura metálica, ligando-a à atual passarela da Radial Leste, com apoio de pilares metálicos. Há também uma conexão em 90º com o viaduto, em um percurso de oito metros. Após a conclusão da obra, a nova passarela será interligada com a atual (com 118 metros de extensão), ancorada ao viaduto da Radial Leste.

“Antes, a passarela junto à Radial Leste só ligava o Aero Clube ao Vila Americana, com descida na Rua Argentina. Esse acesso vai permanecer. A diferença é que agora os pedestres também poderão continuar o trajeto junto ao viaduto e terão acesso ao bairro Água Limpa. Vai beneficiar muitos moradores e trabalhadores que precisam se deslocar nessa região”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Ligação entre Vila Americana e Jardim Amália

Além da construção da nova passarela no Vila Americana, o bairro recebeu melhorias em outra estrutura, que dá acesso ao Jardim Amália. A passarela, que liga a Rua Argentina (Vila Americana) à Rodovia Lúcio Meira (Jardim Amália), recebeu melhorias promovidas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), como colocação de telhas para cobertura e pintura geral da estrutura. Os pisos, que estavam quebrados, foram recuperados, e a área de circulação recebeu novos pavimentos táteis, beneficiando quem utiliza a ligação.