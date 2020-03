Volta Redonda construirá hospital de campanha no Estádio Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 11:17 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou durante uma live, nas suas rede sociais, que está sendo construído um hospital de campanha no Estádio Raulino de Oliveira. O prefeito destacou que é uma ação preventiva para caso o município precise atender uma grande demanda de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus (Covid-19). Serão 114 leitos que atenderão pacientes da média complexidade, contando com sala de imagem e equipamentos de oxigênio.

– Estamos antecipando um atendimento prévio. A gente não pode esperar o pior acontecer para tomar uma decisão. Volta Redonda precisa de ter um lugar específico para receber possíveis pacientes com o Covid-19. Queremos preservar nossa rede de atendimento. Coloquei a disposição o Hospital do Idoso e o antigo Hospital Santa Margarida para quem precisa de um atendimento mais especializado com estados mais graves – explicou Samuca Silva.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, disse que os pacientes que serão hospitalizados, mas sem necessidade de ficarem entubados, deverão ser enviados para esta unidade. Na tarde desta terça-feira (24), o secretário estadual de Saúde, Edmar Matos, vai visitar o Hospital Regional, no bairro Roma, onde foram reservados 200 leitos para pacientes com suspeita de coronavírus. .

O prefeito também disse que na quarta-feira (25) começará a distribuir os sabonetes para as regiões mais periféricas do município.