Volta Redonda tem quatro centros de hidratação para pacientes com dengue

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde

(SMS), passou a contar com quatro centros de hidratação para pacientes

com suspeita ou confirmação de dengue. Um dos centros de hidratação é a

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo, que

permanece em funcionamento 24 horas, todos os dias – ou seja, de segunda

a domingo.

Os demais polos de hidratação são: UBSF 249 e Santa Cruz, com horário de

atendimento das 7h às 22h; e a Academia da Saúde do bairro Volta Grande,

funcionando das 7h às 19h, todas de segunda a domingo.

Vale lembrar que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da

Família (UBSF) de Volta Redonda estão preparadas para atender à

população em casos de dengue. De segunda a sexta-feira, as unidades dos

bairros Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Vila Mury, Açude 1, Santo

Agostinho e Volta Grande funcionam das 7h às 19h,e as demais unidades de

saúde das 7h às 17h.

“Recomendamos que os moradores com sintomas da dengue procurem a unidade

de saúde mais próxima de casa para o primeiro atendimento. Todas as

unidades básicas fazem o acolhimento em caso de suspeita ou confirmação

de dengue. Essa indicação é exatamente para não sobrecarregar os

hospitais municipais, que são unidades emergenciais para casos graves”,

esclareceu a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin.