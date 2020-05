Volta Redonda contabiliza 838 casos confirmados e 640 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 24 de maio de 2020, 18:10 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda atualizou os dados do boletim epidemiológico sobre a pandemia da Covid-19, novo coronavírus, no município. A cidade tem três novos casos confirmados da doença, chegando ao total de 838. Destes, 640 já estão recuperados após passarem pelo período de 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Volta Redonda se mantém nos 29 óbitos confirmados pela doença, além de 10 que estão sob investigação. Ao todo são 2.197 casos notificados como suspeitos, sendo que 601 testaram negativo para Covid-19.

De acordo com a prefeitura, os eixos de monitoramento para retomada do comércio estão dentro do limite.

1- O número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 2,0%);

2- A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 18% de ocupação hoje).

3- A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (estando hoje em 6,14%);

4 – O grupo de risco permanecer em isolamento social;

5- Uso de máscara obrigatório nas ruas;

6- E manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.