Volta Redonda convoca mais 75 aprovados para a Educação

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 17:16 horas

Profissionais irão assumir vagas na rede municipal, como Auxiliar de Educação Infantil, Orientador Educacional, Docente I e II

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda está convocando 75 candidatos aprovados em concurso público e processos seletivos para assumirem cargos na área da Educação. O objetivo é que esses profissionais iniciem na Rede Municipal nos próximos dias, assumindo vagas fixas e temporárias deixadas por motivos de aposentadoria, licença-prêmio para fins de aposentadoria, licença maternidade e por outras razões médicas.

Estão sendo convocados profissionais como Docente I (Artes, Ciências, Educação Física, História, Geografia, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), Docente II, Docente II – Intérprete de Libras, Orientador Educacional e Auxiliar de Educação Infantil.

Os 15 aprovados no concurso público 009/2019-SMA devem comparecer, no dia 2/6 (sexta-feira), às 9h30, ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Secretaria Municipal de Administração (SMA) – localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 106, Aterrado –, portando original e cópia da identidade, CPF e cartão do PIS. No local serão encaminhados para fazerem os exames admissionais.

Os 60 profissionais que participaram dos processos seletivos 004/2022-SMA e 005/2021-SMA terão que comparecer no dia 5/6 (segunda-feira), às 9h, ao auditório da prefeitura, no Palácio 17 de Julho (Praça Sávio Gama, 53, bairro Aterrado). Esses deverão levar a seguinte documentação, com original e duas cópias: identidade, CPF, cartão do PIS (original e cópia), duas fotos 3×4, título de eleitor (com comprovante de votação na última eleição), comprovante de residência atualizado (3 meses) com nome do candidato, certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de escolaridade, certificado de reservista (para homens), cartão do SUS, cópia da declaração de Imposto de Renda (caso declare), certidão de nascimento e CPF dos dependentes (filhos de até 14 anos).

Confira a lista de convocados, datas e horários para comparecer ao DGP/SMA:

Dia 2/6 (sexta-feira) – 9h30

Aprovados no concurso público 009/2019-SMA.

DOCENTE II – INTÉRPRETE DE LIBRAS

Ismael Luiz dos Santos;

DOCENTE I – ARTES

Roberta Silva Moreira;

DOCENTE I – CIÊNCIAS

Philipe Marinho Ferreira;

DOCENTE I – EDUCAÇÃO FÍSICA

Victor Carlos de Oliveira Silva, Marcelo Bruno Almeida da Silva, Felipe Assis Silva;

DOCENTE I – HISTÓRIA

Isabel Inácio de Oliveira;

DOCENTE I – LÍNGUA INGLESA

Sheila Leal Novaes Leite, Ana Carmelita de Moraes Milhomem Andrade;

DOCENTE I – LÍNGUA PORTUGUESA

Thaisa Paula de Abreu Rosa, Luciana de Paiva Costa Linhares, Renan Saraiva Leão Medina;

DOCENTE I – MATEMÁTICA

Sebastião Luiz da Silva Guerra, Natiely Formaggini de Oliveira Dornas, Jaqueline Leite Silva Galdino;

Dia 5/6 (segunda-feira) – 9h

Aprovados no processo seletivo 004/2022-SMA.

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Joana Darc Santos da Silva, Tatiana Silva Teixeira, Paloma Ramos da Silva, Eduarda Isabele Pereira Rocha Ferreira, Mirian Fermino Gomes, Regina Coelho Barreto, Noemia Serra Norberto, Carla Ferreira Pereira, Andreza Roberta da Silva, Ana Flavia Silva Pereira, Vania Martins Cimonato, Rafaela Badia da Silva, Sarah Dine dos Santos Pereira, Iris Fonseca da Costa Martins, Grazielle Aparecida da Silva de Brito, Emanuele Cristiane Cezio Borges Souza, Amanda Mendonça dos Anjos, Antoniele dos Santos Mendonça, Laura Cristina Teixeira Ferraz;

Aprovados no processo seletivo 005/2021-SMA.

DOCENTE II

Itamara Ribeiro Coutinho, Queidi Santiago da Cunha, Josiane Pires, Néia Vachod dos Santos, Lúcia Helena de Paula Rodrigues, Junia Ribeiro dos Santos, Kari de Oliveira Coutinho, Márcia Cristina Oliveira Duarte, Michelle Rodrigues da Silva Jordão, Luana Priscila Medina Alves, Alda Valeria dos Santos Nunes Ribeiro, Graciely Cristina dos Reis, Joselaine Aparecida Alípio Vinote, Thaís Laurentino Cândido, Nathália Souza de Almeida, Áurea Silva da Silveira, Leandra da Silva Alves, Leila Vitorino Bernardo dos Santos, Suellen Aparecida do Nascimento Maciel, Amanda Assis Eleutério, Michelle Alves Silva Ferreira, Glauciane de Souza Francisco, Rodrigo Candido da Silva, Sonia Silva Natal, Rejaine Campos Vicente, Luciene Souza dos Santos, Lais Silva Soares Leopoldino, Nadia Rosimere Turola Diniz, Carla Aparecida De Oliveira Vieira Vargas;

DOCENTE I – CIÊNCIAS

Erika Soeiros Dias Andrade;

DOCENTE I – EDUCAÇÃO FÍSICA

Fábio Leal Segura Magalhães, Alex Miranda Fernandes Morais, Thiago Santos de Mello, Giane Barino Ribeiro;

DOCENTE I – LÍNGUA INGLESA

Fabrício Rezende Bitencourt;

DOCENTE I – GEOGRAFIA

Claudia Maria de Mello Pessanha;

DOCENTE I – HISTÓRIA

Paula Santos da Fonseca Batista;

DOCENTE I – MATEMÁTICA

Juscimara Naiana Silva de Oliveira Pereira;

ORIENTADOR EDUCACIONAL

Lucia Mirelen Aparecida Germano, Luzia de Cassia Pereira, Reginaldo Rodrigues de Souza;