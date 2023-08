Volta Redonda, CSN e CBSI alinham qualificação de mão de obra para preencher vagas de emprego

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu a direção da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) em seu gabinete, para firmar parceria para qualificação de mão de obra para as mais de duas mil vagas de trabalho abertas pelas duas empresas. A CSN anunciou 880 oportunidades, entre emprego e estágio, e a CBSI, 1.216 vagas de trabalho. O encontro foi no final da tarde dessa segunda-feira (7).

As vagas para CSN estão distribuídas entre os programas “Aprendizagem Industrial”, que beneficia jovens 18 a 23 anos; “Capacitar”, que tem foco na contratação de mulheres e visa qualificar essas profissionais na área industrial; “Incluir”, que promove a formação e qualificação de PCDs por meio de curso profissionalizante oferecido com bolsa-auxílio; e o programa de estágio da empresa. A CBSI destacou as oportunidades para soldador e pedreiro refratário.

“Conhecendo previamente as demandas das duas empresas, vamos adequar os cursos de capacitação ofertados pela prefeitura às necessidades da CSN e da CBSI. Qualificar a mão de obra de acordo com as oportunidades do mercado de trabalho”, falou o prefeito Neto, que afirmou ainda que vai ampliar a chamada para o EJA (Educação para Jovens e Adultos), já que o ensino médio completo é um pré-requisito para preencher a maioria das vagas.

O deputado estadual Munir Neto, que também participou da reunião, afirmou a troca de informações vai beneficiar à empresa, que busca por profissionais qualificados, e à prefeitura, que vai qualificar a população com mais assertividade”, ressaltou Munir, acrescentando que a estrutura dos 31 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) espalhados pelo município serão pontos de inscrição e entrega de currículos para que sejam avaliados e selecionados pelas duas empresas.

Durante o encontro, que contou com a presença da gerente regional de Siderurgia da CSN, Ana Paula Gonçalves, e da coordenadora de Gestão da empresa, Thaís Moura; além do gerente de Gente e Gestão da CBSI, Luiz André Faria de Abreu; e do coordenador de Gente e Gestão da empresa, Leandro Flores, ficou acertada uma próxima reunião para segunda-feira que vem, dia 14.

Desta vez, serão convidados representantes das secretarias de Ação Comunitária, Educação, Políticas para Mulheres e da Pessoa com Deficiência, além do CQP (Centro de Qualificação Profissional) para definir a melhor estratégia para qualificação de mão de obra de acordo com as vagas de trabalho ofertadas pela CSN e CBSI.