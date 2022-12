Volta Redonda: Detro realiza fiscalização de transporte irregular - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 12:40 horas

Operações estão sendo intensificadas com o aumento do fluxo de passageiros devido às festas de fim de ano

Volta Redonda – Uma fiscalização para identificar transporte irregular em Volta Redonda, aconteceu na manhã desta terça-feira, 20, realizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro). A ação tinha como objetivo fiscalizar e coibir o transporte irregular de passageiros e os falsos motoristas por aplicativos. No início da manhã, três carros haviam sido apreendidos.

As operações estão sendo intensificadas neste mês, que tem um aumento no fluxo de passageiros devido às festas de fim de ano e férias escolares. Esta não é a primeira fiscalização de dezembro, isso porque no dia 7, uma megaoperação foi efita no bairro Retiro e na Rodoviária Francisco Torres, onde mais de 30 veículos foram abordados. Na ocasião, foi flagrado ainda um ponto clandestino no estacionamento da rodoviária.

Esta prática, conhecida como “lotadinhas”, afeta diretamente o serviço de transporte legalizado, uma vez que as empresas precisam competir de forma desigual com esses motoristas. Os condutores ilegais aceitam pagamento em cartões de crédito e débito, o que atrai passageiros.

Para conseguir novos clientes, os motoristas contam com uma organização, com a participação dos “chamadores”, pessoas que ficam responsáveis por captar passageiros. Elas agem nos pontos de ônibus e na rodoviária.

A ação do transporte irregular não se limita a rotas dentro do município. Também é oferecido viagens de longa distância. Entre os destinos estão Angra dos Reis, Rio de Janeiro e até São Paulo.

Além da falta de segurança oferecida por esse tipo de transporte, os motoristas das “lotadinhas” atrapalham o trânsito e aumentam o risco de acidentes ao estacionarem em pontos de ônibus para pegar passageiros, conforme apontam denúncias.

A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Abrati, alerta para os perigos que esse tipo de transporte oferecem, uma vez que o veículo não respeita regras que garantem o direito do passageiro, como seguros ou indenizações, assim como não mantém regularmente as inspeções obrigatórias de segurança.