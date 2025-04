Volta Redonda distribui uniformes para pessoas com deficiência

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realiza, nesta semana, a entrega de uniformes aos usuários dos Centros-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD), localizados nos bairros Siderópolis e Jardim Paraíba. No total, serão entregues 170 uniformes, sendo 60 para os assistidos do CAPD II e 110 para os do CAPD I. Composto por uma bermuda e duas camisas, o uniforme começou a ser distribuído conforme solicitado pelos responsáveis durante reunião realizada em janeiro deste ano.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que esteve presente no evento das primeiras entregas, destacou a importância de ações voltadas à inclusão e à dignidade das pessoas com deficiência. Ele ressaltou também o trabalho para tornar os centros de atendimento espaços mais acolhedores e voltados ao desenvolvimento dos usuários.

“Agradeço a todos por acreditarem nesse projeto. Nos orgulhamos de ser pioneiros nesse tipo de atendimento. Estou muito feliz com o apoio do deputado estadual Munir Neto, que tem sido fundamental. Volta Redonda continuará a buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida dos assistidos, com ações que promovam a verdadeira inclusão. Estamos avançando na construção de uma cidade cada vez mais inclusiva e solidária”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, também fez questão de agradecer a presença das famílias e elogiou a atuação das equipes envolvidas no atendimento aos usuários. “Agradeço especialmente ao prefeito Neto e ao deputado Munir Neto, que sempre nos incentivam a melhorar os serviços. É um orgulho contar com uma equipe tão competente, que proporciona atendimentos de qualidade aos nossos usuários”, destacou.

O deputado estadual Munir Neto, presente no evento, ressaltou a importância da rede de atendimento social em Volta Redonda e a continuidade das ações para aprimorar a assistência. “Volta Redonda conta com diversos centros de atendimento, como o CAPD, e outras iniciativas, como o abrigo municipal e a Residência Inclusiva. A cidade é referência no estado e no Brasil, e vamos continuar avançando para melhorar ainda mais a vida da população. Podem contar sempre comigo”, afirmou.

Compromisso com a inclusão

Durante a cerimônia, a equipe da SMAS reafirmou o compromisso com a inclusão e a qualidade do atendimento. Os Centros-Dia atendem pessoas adultas (18 a 59 anos) com deficiência intelectual e com transtorno do espectro autista (TEA), promovendo o desenvolvimento das habilidades e a autonomia dos usuários, sempre com atendimento individualizado e multidisciplinar. As unidades contam com profissionais especializados, como assistentes sociais, psicólogos e cuidadores.

Além disso, os centros oferecem alimentação de qualidade, com refeições planejadas por uma nutricionista, e transporte gratuito. A inclusão social e o respeito à individualidade de cada assistido são pilares essenciais do trabalho realizado.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta, destacou que a entrega dos uniformes é apenas uma das diversas ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em Volta Redonda.

“Seguiremos oferecendo recursos e atividades para apoiar a inclusão social e garantir igualdade de oportunidades para todos. O apoio da comunidade e da prefeitura é fundamental para que Volta Redonda continue sendo um exemplo de inclusão”, afirmou Mariana.