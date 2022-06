Volta Redonda divulga lista de aprovados para projeto Ballet Educação

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 16:03 horas

Projeto que alia arte, educação e cultura conta com aulas na Escola Municipalizada Minas Gerais, no bairro Retiro

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda divulgou a lista de alunos aprovados no projeto Ballet Educação, realizado pelo Departamento Pedagógico da secretaria. A relação dos estudantes pode ser acessada no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br).

Iniciado em setembro de 2005, o projeto conta com oito turmas de ballet, com aulas semanais nos turnos matutino e vespertino na Escola Municipalizada Minas Gerais, no bairro Retiro. A partir da próxima semana, serão atendidas mais quatro turmas com os alunos recém aprovados para o projeto.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, explicou que o projeto Ballet Educação tem o intuito de preparar jovens bailarinos, promover o desenvolvimento global dos estudantes e estimular a formação de plateias, com foco na arte da dança de formação clássica e contemporânea.

“O principal objetivo da secretaria, ao retomar esse projeto, é aliar arte, educação e cultura, o que só enriquece nosso trabalho e a vida de nossos alunos”, disse Tetê.