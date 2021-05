Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 19:41 horas

Serão aplicadas vacinas da AstraZeneca/Oxford. Estoque da CoronaVac está zerado, segundo a prefeitura

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda divulgou a programação da vacinação contra a Covid-19 que ocorrerá nesta sexta-feira (7) em todas as unidades de saúde, exceto dos bairros: Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Redonda.

O estoque da CoronaVac está zerado em Volta Redonda, segundo a prefeitura.

Primeira dose da AstraZeneca

De 8h às 16h, a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford estará disponível para: pessoas 60 anos ou mais, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, lactantes com comprovação até o sexto mês de vida do bebê, profissionais de saúde e de forças de segurança e salvamento, síndrome de Down de 18 a 59 anos, transtornos do Espectro Autista de 18 a 59 anos e pessoas com deficiência intelectual grave de 18 a 49 anos.

Também poderão ser imunizadas as pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos que tenham: anemia falciforme, neoplasias em quimio ou radioterapia, doentes renais em programa de terapia renal substitutiva, transplantados de órgãos sólidos. Além de outras comorbidades, conforme critério do Ministério da Saúde, de 56 a 59 anos.

Segunda dose AstraZeneca

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amanhã receberão a segunda dose da AstraZeneca os vacinados com a primeira dose até o dia 12 de fevereiro deste ano.

Comprovantes

Comorbidades que devem ser comprovadas com documento ou receita de pelo menos um ano são: anemia falciforme, doenças cardíacas, hipertensão tipo 3 ou com lesão de órgão alvo, doenças pulmonares crônicas, neoplasias em químio ou radioterapia, imunossuprimidos, doenças renais, pessoas com deficiência intelectual ou motora graves, diabetes (todos), obesidade com ICM > 40, asma grave, cirrose hepática, Síndrome de Down e Transtornos do Espectro Autista.