Volta Redonda doa cadeiras de rodas motorizadas para pacientes com necessidades específicas - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 16:47 horas

Primeiro beneficiado aprovou o equipamento, que será entregue a pacientes que moram no município por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III)

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda adquiriu as primeiras cinco cadeiras de rodas motorizadas, que estão sendo doadas por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III). Os equipamentos vão beneficiar pacientes com necessidades específicas, após avaliação dos profissionais que atuam na unidade, e que sejam residentes no município. A primeira cadeira foi entregue nessa quinta-feira, 26, para Rosenil Carlos da Silva, que mora no bairro Açude.

De acordo com o coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza, parte do valor dos equipamentos foi pago com recursos federais, disponibilizados via Faec (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação).

“O fundo é direcionado ao município, por isso, a exigência de que os beneficiados sejam moradores de Volta Redonda, mesmo a unidade sendo regional”, explicou.

Vladimir acrescentou que a escolha dos pacientes que vão receber as cadeiras motorizadas é técnica. “Levamos em consideração a CID (Classificação Internacional de Doenças) e fazemos uma avaliação criteriosa sobre a necessidade e a capacidade de utilizar o equipamento. Simplificadamente, os candidatos a serem contemplados devem ser incapazes de tocar uma cadeira de rodas mecânica, e ter habilidades cognitivas e físicas para guiar com segurança a cadeira motorizada”, disse o coordenador do CER III.

Rosenil Carlos da Silva, que sofreu amputação dos membros inferior e superior do lado esquerdo, se encaixa no perfil e ganhou o equipamento na tarde dessa quinta-feira, 26.

“Estou muito feliz com a possibilidade de ganhar mais mobilidade com a cadeira de rodas motorizada. Por enquanto, estou treinando em casa, seguindo instruções da fisioterapeuta. Me sinto uma criança que ganhou um brinquedo novo e tenho certeza que, em pouco tempo, vou estar usando a cadeira na rua com segurança”, falou o paciente, que mora com esposa e filha. Ele passou pela cirurgia de amputação de membros em 2021 e, desde então, é acompanhado no CER III.

A previsão é que, além das cinco primeiras cadeiras já disponíveis para doação, o centro de reabilitação adquira novos equipamentos do tipo para beneficiar mais moradores de Volta Redonda.

Centro de reabilitação é referência na região

O Centro Especializado em Reabilitação, que funciona no bairro Niterói, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é referência na região, credenciado pelo Governo Federal para atender as 12 cidades do Médio Paraíba Fluminense. A unidade recebe pacientes com deficiências visual, física e intelectual. Eles são encaminhados pelas secretarias de saúde de outros municípios ou unidades básicas, no caso de Volta Redonda, com indicação de médicos ou fisioterapeutas.

No CER III os pacientes são acompanhados por equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como bengalas e cadeiras de rodas. Atualmente, o espaço consegue produzir palmilhas e calhas ortopédicas, o restante é comprado por meio do Faec.

“O serviço é para deficientes, nós não atendemos pessoas em situação transitória. Os usuários são avaliados e só recebem o benefício ao se enquadrarem no perfil. O objetivo do tratamento é promover autonomia e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou Vladimir.