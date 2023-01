Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 18:44 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda tem 351 oportunidades de emprego em aberto, pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. Em Volta Redonda, são 223 vagas, e em Barra Mansa, são 128. Além dessas vagas, a região tem também 37 oportunidades pelo Sine para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção, em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400,00, além de uma vaga para motorista carreteiro e uma para técnico em segurança do trabalho, ambos com salários de até R$ 3.600,00.

No estado

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a primeira semana do ano com a oferta de 1.427 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, e a maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 944 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 308 oportunidades; em Volta Redonda, 223; Barra Mansa tem 128 e Niterói, 61. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 121 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir o sonhado emprego.

Já pelo Sine, são 483 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. No Médio Paraíba, são disponibilizadas 37 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção, em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400,00, além de uma vaga para motorista carreteiro e uma para técnico em segurança do trabalho, ambos com salários de até R$ 3.600,00.

Na região Serrana, são duas vagas para a cidade de Teresópolis, sendo uma para empregado doméstico e uma para vendedor, todos no bairro de Várzea, com salários de cerca de R$ 1.200,00.

Na Metropolitana, há 444 chances, entre as quais 218 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha, no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.200,00. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias, nos bairros de Tijuca, Cordovil e Catete. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados, nos bairros de Méier, Penha e Madureira, exclusivamente para pessoas já aposentadas.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/