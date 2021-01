Volta Redonda edita decreto para combate à Covid-19 e cria a ‘Patrulha pela Vida’

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 18:35 horas

Decreto Municipal estabelece novas regras de convivência social e regras para funcionamento de setores produtivos

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) publicou decreto nesta quarta-feira, dia 06, permitindo o funcionamento de bares e restaurantes até meia-noite. Após este horário será liberada somente as modalidades drive-thru e delivery. O período de expediente do comércio em geral ficará a critério dos próprios donos, mas, segundo o prefeito, a fiscalização será intensificada para que sejam cumpridas todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus. O decreto já está em vigor e vale até o dia 12 de janeiro, podendo ser prorrogado ou não.

Ainda de acordo com o decreto, estabelecimentos que utilizarem carrinhos ou cestas de compras deverão higienizá-los após cada uso por cliente. Além disso, os comerciantes terão que cumprir as medidas de distanciamento e aferir a temperatura dos fregueses.

O uso da máscara é obrigatório no interior de qualquer loja, assim como shoppings centers, exceto quando os consumidores estiverem consumindo bebidas ou alimentação, mas mantendo o distanciamento social de. E mais: a higienização de mesas, cadeiras e sanitários tem que ser feita constantemente.

Está proibido o funcionamento de boates, discotecas, aluguel de áreas para festas, bem como as pistas de dança em bares, restaurantes e similares. O decreto permite a realização de festas e congêneres, em estabelecimentos particulares ou alugados, com a ocupação máxima de 30% de sua capacidade, sendo obrigatória a exigência de máscaras faciais para permanência nos referidos espaços.

Feira-livre no fim de semana

O horário de funcionamento das feiras-livres de sábado e domingo poderá ser até às 16 horas. Os consumidores, no entanto, não poderão permanecer nas barracas após as compras e os feirantes não poderão vender bebida alcoólica.

Casos de Covid-19

O decreto determina que a Secretaria de Saúde deverá fazer acompanhamento dos casos de pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19. As internações, óbitos e médias móveis deverão ser monitorados para possíveis adaptações e mudanças no decreto, conforme a evolução da situação da pandemia e de acordo com as necessidades técnicas.

Veja a íntegra do decreto: Decreto COVID-1 Neto