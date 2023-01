Volta Redonda enfrenta Vasco em Cariacica - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 12:33 horas

O Vasco entra em campo, nesta terça-feira (30), às 20h, contra o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Pela quinta rodada do Estadual, o Cruzmaltino voltará a campo nesta segunda-feira para encarar o Volta Redonda para continuar sua recuperação na tabela.

O Voltaço promete dificultar as coisas para o Gigante da Colina. A equipe da Cidade do Aço está embalada na competição e o duelo será um confronto direto por uma vaga no G4. Treinado por Rogério Corrêa, o Volta Redonda vem de duas vitórias seguidas, sobre Audax e Resende. Neste último, venceu por 5 a 1 o rival do Sul Fluminense, no Raulino de Oliveira.