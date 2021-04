Volta Redonda está sem estoque da CoronaVac para aplicar segunda dose

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 18:00 horas

Município aguarda chegada de novo lote para dar continuidade à aplicação da segunda dose da vacina e diz que “atraso não afeta eficácia da imunização”

Volta Redonda – O município de Volta Redonda aguarda a chegada de um novo lote da CoronaVac para aplicar a segunda dose da vacina nos grupos que já foram imunizados com a primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que permanecerá restringindo o uso da vacina como primeira dose até que toda a quantidade de insumos necessários para as segundas doses de Coronavac ainda não realizadas seja disponibilizada e que as pessoas identificadas como em situação de aguardo para a 2ª dose tenha sua vacina ofertada e realizada. A vacinação com primeira dose permanecerá sendo feita de acordo com o estoque da vacina AstraZeneca/Fiocruz, nesse período. Isso ocorre porque quem toma a primeira dose de um tipo de vacina precisa tomar o reforço com o mesmo tipo.

Atualmente o estoque de CoronaVac no município é zero, mas a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quarta-feira, dia 21, por meio de nota, que o fim do prazo que consta no cartão de vacinação não traz risco de perda dos efeitos da primeira dose em relação à segunda. Ou seja: o prazo para a segunda dose vai de 14 a 28 dias, conforme orientação do Instituto Butantan.

No entanto, o próprio Ministério da Saúde afirma, na página 100 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid–19, 5ª Edição, publicado em 21 de março de 2021, que o prazo pode ser mais longo: “Destaca–se que, em caso de alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, é possível tomar a 2ª dose para completar o esquema preconizado”. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabel Balalai, afirmou o site noticioso UOL que a imunidade adquirida com a primeira dose permanece, mesmo na falta da segunda. No entanto, ela destaca a necessidade de aplicação da segunda dose permanece, porque ela estimula o organismo a produzir mais anticorpos.

“Tão logo novas remessas de CoronaVac cheguem a Volta Redonda, todo seu estoque será disponibilizado para completar as segundas doses”, informou a secretaria, acrescentando que o prazo estipulado inicialmente para segunda dose não foi cumprido por causa do atraso na produção de vacina no país. A falta de vacinas Coronavac é um problema nacional, e ocorreu porque a China atrasou o envio da matéria-prima para o Instituto Butantan produzir o imunizante.

Além disso, o governo federal orientou as prefeituras a usarem as doses que estavam guardadas com a finalidade de imunizar o maior número possível de pessoas. Também em função dessa orientação, está ocorrendo a falta da Coronavac para segunda dose, o que tem gerado queixas e dúvidas de quem está com a data marcada para concluir a vacinação agora.

-A Secretaria Municipal de Saúde reafirma que não há risco de perda dos efeitos da primeira dose. Houve atraso na chegada de insumos vindos do exterior e, por consequência, atraso também na produção das vacinas em território brasileiro. Ainda dentro deste efeito cascata, os municípios acabaram em grande parte desabastecidos. Tão logo novas remessas de CoronaVac cheguem a Volta Redonda, todo seu estoque será disponibilizado para completar as segundas doses- conclui a nota da prefeitura.

Butantan recebe insumos para mais cinco milhões de doses de Coronavac

O Instituto Butantan recebeu na segunda (19), insumos para a fabricação de mais 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Os 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA) foram enviados pelo laboratório chinês Sinovac, de Pequim, na última sexta-feira (16). O material foi transportado por um avião da companhia aérea Turkish Airlines, que fez escala em Istambul, na Turquia, e em Dakar, no Senegal, antes de desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos hoje.

O Butantan já entregou 40,7 milhões de doses da vacina CoronaVac para serem aplicadas em todo o Brasil pelo Programa Nacional de Imunizações. Até o fim deste mês, a instituição deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para disponibilização de 46 milhões de doses.

NOTA TÉCNICA 05