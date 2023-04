Volta Redonda estende vacinação bivalente contra Covid-19 e gripe para toda a população

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 11:01 horas

Público acima de 18 anos pode receber o reforço bivalente a partir desta terça-feira, dia 25

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda estende a partir desta terça-feira (25), a vacinação bivalente contra contra Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos, seguindo a determinação do Ministério da Saúde. Além disso, a vacina contra gripe (Influenza) também está sendo liberada para toda a população a partir de seis meses de idade.

O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada. A bivalente funciona como reforço para quem recebeu pelo menos duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou Janssen. Os imunizantes contra gripe e Covid-19 podem ser aplicados no mesmo dia, sem intervalo. Para se vacinar é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS.

Todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) disponibilizam as doses, das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

O médico sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Vasconcellos, citou que a ampliação visa incentivar que todos reforcem seus esquemas de proteção contra Influenza e Covid-19.

“O objetivo é reforçar a proteção contra as doenças através da vacinação. Quem está em atraso com alguma dose também deve procurar a unidade básica de saúde e atualizar sua caderneta o quanto antes”, disse.