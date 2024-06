Volta Redonda: estrada da Fazenda do Ingá começa a ser asfaltada

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), iniciou nesta semana o recapeamento asfáltico da estrada que dá acesso à Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, de propriedade do governo municipal. Segundo a secretaria, será recuperado um trecho de 800 metros, com previsão de conclusão das obras em 15 de junho.

Adquirida pela prefeitura em 1955, o território abrangido pela fazenda é conhecido atualmente como Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, e é a maior área verde de Volta Redonda, com cerca de 90 hectares cobertos por mata atlântica nativa e trechos reflorestados. No local são desenvolvidos diversos projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), e a Fazendo do Ingá costuma receber estudantes, escoteiros, ambientalistas e pessoas interessadas em estudos e pesquisas.

“Temos por objetivo fazer o recapeamento de cerca de 300 vias no município, e essa obra vai ser de grande importância para todos aqueles interessados em visitar a Fazenda do Ingá, além dos próprios funcionários”, afirmou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.