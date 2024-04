Volta Redonda fará audiência pública sobre a LDO para 2025

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda realiza nesta sexta-feira (12), uma audiência pública de apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. O evento é aberto para a população e acontece no auditório da Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), às 15h.

A LDO é um instrumento essencial para o planejamento das finanças públicas, estabelecendo as metas e prioridades da administração para o próximo ano, além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Após a audiência pública, o texto final da LDO deve ser enviado à Câmara Municipal até o dia 15 de abril, para análise e aprovação.

“A participação dos cidadãos nesse processo é fundamental para garantir a transparência e a representatividade nas decisões que impactam diretamente a comunidade”, afirmou o subsecretário da Seplag, Paulo César Coutinho da Silva.

“A audiência pública oferece à população a oportunidade de conhecer e opinar sobre as diretrizes que nortearão os investimentos e as políticas públicas no município ao longo do ano de 2025. Todos estão convidados a comparecer. Participe e faça valer a sua voz na construção de uma Volta Redonda mais inclusiva e próspera para todos. Juntos, podemos contribuir para um futuro melhor”, disse a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto da Silva.